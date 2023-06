Vor und nach dem Festival Rudolstadt: Kulturmetropole in der Provinz

Rudolstadt kennt man in Reykjavik und Santiago de Chile, in Madrid und Moskau als Gastgeberstadt eines der großen europäischen Festivals für Folk, Roots und Global Music. Und sonst? Was hat die kleine Stadt an den 361 Tagen ohne Festival zu bieten? Die 23.000 Menschen hier können sich über eine herrliche Landschaft ringsum freuen – und über ein reiches Kulturleben: Da ist ein Theater, das von sich reden macht, da ist fürstlicher Prunk, der zu bestaunen ist, da ist das Haus, in dem sich Schiller und Goethe zum ersten Mal begegneten.