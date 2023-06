Late-Night-Programm 2023 Rudolstadt Festival für Nachtschwärmer: Sieben Tipps

Das Rudolstadt Festival 2023 hat wie jedes Jahr ein abwechslungsreiches Programm zu bieten – und das nicht nur tagsüber. Denn wenn auf den Bühnen die Lichter verlöschen, ist der Festivaltag noch lange nicht vorbei. Nachtschwärmer kommen vom 6. bis 9 Juli voll auf ihre Kosten: Oft wird im Park oder auf den intimen Hofbühnen der Innenstadt musiziert, oder es wird bis in den Morgen getanzt, so etwa in den Saalgärten. Mit unseren sieben Tipps für das Late-Night-Programm können Sie die Nacht zum Tag machen: