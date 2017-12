Weihnachten in Europa - wie anderswo gefeiert wird

Italien: Weihnachtskrippe in Neapel Weihnachtskrippe in einer engen Gasse der Altstadt. Die Krippe, "il presepe", steht im Zentrum des neapolitanischen Weihnachtsfestes. Erst in den 50er-Jahren hielt der Weihnachtsbaum Einzug in die Wohnzimmer der Stadt. Das Presepe wird am 8. Dezember aufgestellt, in der Nacht des 24. Dezember wird das Christuskind in die Krippe gelegt. Bildrechte: dpa