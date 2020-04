Die Rückgabe von Beutekunst aus Russland ist in den vergangenen zwanzig Jahren praktisch zum Erliegen gekommen. Das sagte Uwe Hartmann MDR KULTUR. Er leitet die Fachgruppe Provenienzforschung am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg.

Am 28. April 2000 hatte Russland zum ersten Mal verschleppte Kunstwerke an die Bundesrepublik zurückgegeben. Der Jahrestag sei zwar historisch bedeutsam, so Hartmann: "Danach gab es aber leider so gut wie gar keine Rückführungen mehr von kriegsbedingt verlagertem Kulturgut."



Der Hauptgrund ist Hartmann zufolge ein russisches Gesetz aus dem Jahr 1997. Es habe festgelegt, dass Kunst- und Kulturgut ehemaliger Feinde im Zweiten Weltkrieg in das Staatseigentum Russlands übergehe: "Damit war für russische Museen Rechtssicherheit geschaffen. Denn vorher hatte man die Existenz dieser Trophäen geleugnet."

Das sieht die russische Seite anders. Uwe Hartmann, Provenienzforscher

Die deutsche Regierung habe dieses Gesetz aber nie anerkannt, erklärt Hartmann. Denn es stehe im Widerspruch zu gültigem Völkerrecht, insbesondere der Haager Landkriegsordnung und der späteren Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. Demnach dürfe Kulturgut nicht zerstört oder als Geisel genommen werden und auch nicht als Reparation herhalten. "Das sieht die russische Seite anders. Sie hat immer wieder betont, ein Aggressor muss mit seinem Kulturgut haften, wenn er einen Angriffskrieg begonnen hat."

Spannungen zwischen Deutschland und Russland

Diese beiden Positionen blockierten jeglichen Fortschritt in den Verhandlungen, resümiert Hartmann und ergänzt, dass die Diskussion angesichts der politischen Spannungen zwischen Deutschland und Russland noch komplizierter geworden sei. Er nennt als Beispiel die einst regelmäßigen Verhandlungen zwischen Museen in Aachen und Simferopol auf der Krim. Mit der russischen Annexion der Krim seien diese Gespräche abgebrochen, so Hartmann.

Gegenseitiges Entgegenkommen