Dass die britische Sängerin Rumer, die zuletzt mit ihrem Album "This Girl's in Love" die ausgefeilte Eleganz der Songs von Burt Bacharach feierte, nun mit ihrem neuen Album "Nashville Tears" in die Folklore des amerikanischen Südens vordringt, hat zum einen mit ihrer eigenen Geschichte zu tun, zum anderen mit Hugh Prestwood, dem aus El Paso in Texas stammenden New Yorker Songwriter.

Ich kannte ihn nicht, bis ich 'The Song Remembers When' von Trisha Yearwood entdeckte und einige andere Hits, die er für verschiedene Künstler geschrieben hat. Ich war wirklich überrascht, dass ich nie zuvor von Hugh Prestwood gehört hatte und dachte, dass ich unbedingt ein ganzes Album mit seinen Songs machen wollte. Rumer

Der Hit-Versorger Hugh Prestwood

Prestwood hatte den Ruf eines "Go-To"-Composers, was so viel bedeutet wie: "Geh zu Hugh Prestwood wenn Du selbst keine Songs schreiben kannst, seine werden dich berühmt machen!" Der in El Paso geborene und aufgewachsene Komponist versorgte in den 80er- und 90er-Jahren von New York aus eine erlesene Sängerschaft mit literarisch gefühlvollen Texten und eingängigen Melodien, von denen es viele in die amerikanischen Charts schafften; "The Sound of Good Bye" mit Chrystal Gayle, "Dorothy" mit Judy Collins oder "Ghost in This House" mit Alison Krauss. 2006 wurde Hugh Prestwood in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Das Cover des Albums "Nashville Tears" von Rumer Bildrechte: Cooking Vinyl

Britin in Nashville

Vor einigen Jahren wählte die britische Sängerin Rumer den amerikanischen Süden zur Heimat und es war wohl nur eine Frage der Zeit, wann sie auch die Song- und Talentschmiede Nashville entdecken würde. Ihr neues Album "Nashville Tears" versammelt 15 Songs des Komponisten Prestwood, neben den berühmtesten auch solche, die noch nie veröffentlicht wurden.

Die Nashville Komponisten und Hugh Prestwood fangen alle in ihrer Poesie das erdige und die Weite des Himmels ein. Das vereint sie und als ich den ganzen Katalog von Hugh Prestwood hörte, begriff ich, dass er einer der großen Meister war. Rumer

Universelle Wahrheiten und eine Romantik, die der Schwere des Lebens einen bittersüßen Beigeschmack gibt, der verführerisch ist. In Songs wie "Bristlecone Pine" oder "Deep Summer in The Deep South" wird die tiefe Verbundenheit mit dieser geschichtsträchtigen Landschaft fühlbar. Rumer ist bei ihrer Songauswahl systematisch vorgegangen, hat den Prestwood-Katalog alphabetisch durchforscht.

Das war eine schöne Erfahrung, vor allem, weil ich zu dieser Zeit selbst im amerikanischen Süden und in Georgia gelebt und einen heißen Sommer dort verbracht habe. Ich habe es sehr genossen, herumzulaufen und zu fahren, während ich Hugh Prestwoods Katalog anhörte, um rauszufinden, was es in mir und meinem Herzen auslöste, wenn ich aus dem Fenster schaute und den Süden in mich aufnahm.

Nicht in Klischeefalle getappt