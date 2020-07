Debütalbum S.G. Goodman "Es geht darum, den Moment festzuhalten"

"Old Time Feeling" ist das erstaunliche Debütalbum von S.G. Goodman, der Musikerin aus Kentucky. Noch ist es ein Geheimtipp. Aber bald ganz sicher nicht mehr. Denn Goodman öffnet die Herzen vom ersten Ton an. Sie hat eine unglaublich traurige, melancholische Stimme, die aber auch positive und hoffnungsvolle Töne transportiert. Musikalisch gehört sie im weitesten Sinne dem Southern Rock an, also der Rockmusik mit den Wurzeln in Blues, Gospel, Country und Folk. Ihre große Kunst ist es, dieses Genre zu erweitern, zu personalisieren und zu erneuern.