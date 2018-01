Angela Steidele: "Anne Lister. Eine erotische Biografie" | Sachbuchempfehlung

Man verliert bald die Übersicht, bei all den Namen der Frauen, die Anne Lister in ihrem Leben verführt hat. Eliza, Isabella, Mariana, Sibella, Vere und Ann spielen die wichtigsten Rollen und lassen sich umgarnen, bezaubern und betrügen von einer Frau, die genau weiß, was sie tut. Denn Anne Lister, geboren 1791 im englischen Yorkshire, ist nicht nur selbstbewusst, sie ist auch klug, charmant und hat ein so einnehmendes Wesen, dass sie scheinbar jede Frau, die sie haben will, auch bekommt. Wie sie das schafft, darüber schreibt sie in ihrem ausufernden Tagebuch von geschätzt vier Millionen Worten.

Zwei Frauen im Bett - anno 1820 schöpfte niemand Verdacht

Dort hält sie nicht nur alle jugendfreien Erlebnisse ihres bereits recht abwechslungsreichen Alltags als studierende und reisende Frau fest, sondern - in einer Geheimschrift - auch alle Details ihres Liebeslebens: Von der ersten Berührung bis zum handfesten Sex. Der findet zwar hinter verschlossenen Türen statt, aber doch vor aller Augen. Denn weil Frauen im vorviktorianischen England keine eigenständige Sexualität zugestanden wird, ist es kaum verdächtig, wenn zwei Frauen ein Bett teilen.



Manch Vater ist sogar froh, wenn seine Tochter eine Freundin bei sich hat, denn nur ein Mann birgt die Gefahr von ungewollter Schwangerschaft und Erbschleicherei. Und so kann Lister agieren wie ein weiblicher Don Giovanni, kann Liebesschwüre verteilen, ohne sie zu meinen, kann fremdgehen, intrigieren und unzähligen Damen den Kopf verdrehen. Mindestens drei der Frauen fühlen sich schließlich sogar mit Anne Lister "verheiratet", jedenfalls im Herzen.

Reise- und Abenteuerlust - und vor allem: Unabhängigkeit

Echte Liebe aber blieb Fehlanzeige

Eins wünsche ich mir mehr als alles andere. Ohne dieses eine kann ich auf dieser Welt nicht glücklich sein. Ich bin nicht dafür gemacht, allein zu leben. Ich muss eine Gefährtin um mich haben. Im Lieben und Geliebtwerden würde ich mein Glück finden. Anne Lister, 1821 in ihrem Tagebuch

Im frühen 19. Jahrhundert war die Gesellschaft vielleicht viel freizügiger als man dachte Bildrechte: IMAGO Trotz ihrer vielen Beziehungen und Affären wird sie ihr Leben lang nie die eine, die ganz große Liebe finden. Was vermutlich auch daran liegt, dass sie nur eine Frau wirklich liebt: sich selbst. Doch weil man nicht nur lieben kann, sondern auch leben muss, entscheidet sie sich schließlich für die so junge wie wohlhabende Ann Walker. Mit ihr lebt sie die letzten Jahre ihres Lebens in einem eheähnlichen Verhältnis, mit allen dazugehörigen Höhen und Tiefen. Ann ist es auch, die sie auf ihrer letzten, besonders abenteuerlichen Reise begleitet: Von Yorkshire über Stockholm und Moskau bis in den Kaukasus. Fast auf dem Heimweg, entkräftet und Opfer ihren Selbstüberschätzung, stirbt Anne Lister 1840 auf dieser Reise vermutlich an einer Infektionskrankheit im Alter von 49 Jahren.

Gar nicht so prüde: die englische Gesellschaft

Angela Steidele ist Spezialistin für Liebesgeschichten zwischen Gleichgeschlechtlichen auf der Basis historischer Quellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert Bildrechte: dpa In ihrer erotischen Biografie hat Angela Steidele die Quintessenz des überbordenden Tagebuchs von Anne Lister notiert. Das Buch liest sich übrigens tatsächlich wie ein Roman und führt uns kunstvoll in die englische Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts ein. Eine Gesellschaft, die weit weniger prüde war als gedacht, wie dieses Buch beweist. Eine Gesellschaft auch, in der Frauen durchaus eigene Wege gehen konnten. Dass es fast 200 Jahre dauerte, bis das freizügige Tagebuch der Anne Lister komplett entschlüsselt werden konnte, ist ganz sicher nicht der Verfasserin dieses einzigartigen Dokuments anzulasten.



Obwohl sie selbstverliebt, anmaßend, zuweilen rücksichtslos und ganz sicher nicht fehlerfrei war, führte Lister doch ein beeindruckendes Leben, das einzig und allein ihrem eigenen Willen folgte. Heute, zu einer Zeit, in der Frauen weltweit zu neuem Selbstbewusstsein gelangen, in der sie überholte Opferrollen abschütteln und sich von patriarchalen Strukturen nicht mehr beeindrucken lassen, ist diese wunderbare Biografie eines weiblichen Don Giovanni genau die richtige Lektüre.