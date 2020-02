Der Hellseher Hanussen Bildrechte: dpa

Walther schildert die Symptome der Krise dort, wo sie am offenkundigsten war, in Berlin: "Auf dem Ku'damm wird 'Mittagessen auf Teilzahlung' angeboten: 'Leuten, die sich in einer nur vorübergehenden Geldverlegenheit befinden, soll Gelegenheit gegeben werden, ohne großen Kostenaufwand gut und billig Mittag essen zu können', heißt es in der Deutschen Allgemeinen Zeitung: 'Voraussetzung ist nur, dass der Gast sich verpflichtet, mindestens sieben Mahlzeiten innerhalb von zwei Wochen hier einzunehmen, wofür er jedes Mal nur ein Viertel des Preises zu bezahlen braucht. Die restlichen drei Viertel werden in drei Monatsraten abbezahlt'."



Anfang der 30er Jahre gibt es auch ein anderes Hauptstadtleben: die Theater- und Kunstszene blüht, Touristen strömen in die Stadt, die für ihre Freizügigkeit bekannt ist. Ein wenig überraschend fängt der Fallada-Biograf Walther diese anziehende Seite nur knapp ein. Er schreibt: "Berlin ist ein Tummelplatz für Scharlatane und Propheten, Verrückte und Gauner."