Kinder und ihre Eltern, das ist der Stoff aus dem tausend Geschichten sind. Immer wieder begegnen Söhne, die sich an ihren Vätern abarbeiten, oder Mütter an ihren Töchtern. So auch Daniel Mendelsohn in "Eine Odyssee – Mein Vater, ein Epos und ich". Sohn Daniel ist renommierter Altphilologe und bekommt einen Anruf von seinem Vater: Der möchte sich in das Uni-Seminar seines Sohnes setzen, um mehr über die Odyssee zu erfahren.