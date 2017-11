Daniel Schönpflugs "Kometenjahre" - 1918 als Aufbruch in ein Zeitalter voller Licht und Schatten

Daniel Schönpflug erzählt in "Kometenjahre" die ersten Jahre nach dem Kriegsende konsequent anhand biografischer Szenen. Damit orientiert er sich an einem Konzept, das der schwedische Historiker und Schriftsteller Peter Englund erfunden hat: Er reihte in dem berühmten Buch über den Ersten Weltkrieg mit dem Titel "Schönheit und Schrecken" die Lebenswege ganz verschiedener Menschen aus mehreren beteiligten Ländern collageartig aneinander.

Komponist Arnold Schönberg Bildrechte: dpa Daniel Schönpflug nun hat sich 22 Personen aus verschiedenen Ländern ausgesucht und verfolgt deren Entwicklung in den kritischen Jahren von 1918 bis 1924. Das sind zum Teil sehr berühmte Personen aus dem Bereich Kunst und Kultur wie Käthe Kollwitz, Walter Gropius oder Arnold Schönberg. Oder auch bekannte Politiker wie Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh oder der später US-Präsident Harry S. Truman. Aber es tauchen auch eher unbekannte Personen auf wie das Kosakenmädchen Marina Yurlowa, der Seemann und kurzzeitige Freikorps-Soldat Richard Stumpf oder ein armenischer Attentäter namens Soghomon Tehlirian. Schönpflug gelingt es so, ein relativ großes, weltgeschichtliches Panorama aufzuzeigen und dabei Mentalitätsgeschichte, Kulturgeschichte und politische Geschichte miteinander zu verbinden.

Die Menschen, von denen die Rede ist, sind allesamt Seiltänzer. Ihre ganz subjektive Sicht auf das Geschehen ist ihren Selbstdarstellungen in Autobiografien, Memoiren, Tagebüchern und Briefen entnommen. Die Wahrheit dieses Buches ist die Wahrheit dieser Dokumente. Daniel Schönpflug, Historiker und Buchautor

Historiker Daniel Schönpflug Bildrechte: imago/Gerhard Leber Die Personen aus dem Buch befinden sich in einer Lebenssituation, in der sie entweder abstürzen oder aber etwas völlig Neues erreichen können. Das Sinnbild für diese Lebenssituation ist ein Bild von Paul Klee: "Der Komet von Paris" lautet der Titel. Und die beiden Kometen, die darauf zu sehen sind, stehen für die Hoffnungen auf ein neues Leben; während die dort abgebildete Stadt Paris für die Wirklichkeit steht, an der diese Hoffnungen mehr und mehr zerschellen. Das ist der große Erzählbogen von "Kometenjahre".

Die französische Journalistin, Schriftstellerin und Politikerin Louise Weiss 1975 bei der Fertigstellung einer ihrer Filme in einem Schneideraum in Paris Bildrechte: dpa Nehmen wir etwa die französische Journalistin Louise Weiss, eine von Schönpflugs Lieblingsfiguren. Sie streitet aus Liebe für den tschechischen Freiheitshelden Milan Stefanik und für die Freiheit und Unabhängigkeit der neuen Staaten in Ostmitteleuropa, erlebt dann aber, wie dieser Teil Europas nach 1919 mehr und mehr in Nationalismus und Unfreiheit versinkt. Bezeichnend ist auch ein Besuch von Louise Weiss in Moskau, von wo sie für ihre Zeitschrift "La Nouvelle Europe" berichten soll. Dabei wird sie von der Geheimpolizei, der von den Bolschewiki neugegründeten Tscheka, unter Druck gesetzt und bedroht. Für sie ist das das Ende einer Illusion. Ähnlich rasant schwinden auch die Hoffnungen von Käthe Kollwitz oder des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg auf einen politischen Neuanfang im Zeichen der Freiheit und der Verständigung.

Architekt Walter Gropius Bildrechte: dpa Am Ende ist es zwar ein düsteres, ein pessimistisches Bild, das Schönpflug von dieser Nachkriegszeit zeichnet, aber nicht durchweg. Da ist Walter Gropius, der erfolgreich das Bauhaus gründet – trotz aller Probleme, die ihm nicht zuletzt seine Ehefrau Alma Mahler aufbürdet. Da ist die Schriftstellerin Virginia Woolf, die trotz ihrer psychischen Labilität eine neue Art zu Schreiben kreiert. Und da ist Arnold Schönberg, der in dieser Zeit seine Zwölftonmusik erfindet, trotz aller Desillusionierung und antisemitischen Anfeindungen, die er damals in Österreich erleben muss.



Am Ende des Buches steht ein dunkler Moment: Ein Mord, den der spätere Auschwitzkommandant Rudolf Höß verübt. Höß ist zu Beginn der 20er-Jahre der Anführer einer rechtsextremistischen Untergrundgruppe, die in einem Waldstück in Mecklenburg einen Fememord begeht. Dieser Mord weist als Menetekel sozusagen in eine düstere Zukunft, die noch einen weiteren Weltkrieg und einen nie dagewesenen Völkermord mit sich bringt.

