Um den Stil also geht es, wenn über gelungene oder nicht so gelungene Literatur zu befinden ist. Welche Autorinnen und Autoren, welche Werke untersucht Michael Maar? Er spielt hier ganz eindeutig mit großem Orchester, fast ausschließlich aus der deutschsprachigen Literatur – das bietet sich an, denn bei Fremdsprachigem liegt immer noch der Filter der Übersetzung dazwischen. Und dieses Orchester der deutschen Dichtung betrachtet vom 18. Jahrhundert, über das 19. und 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart alle: Goethe und Kleist, die Romantiker, Nietzsche, Robert Musil, Franz Kafka, Gottfried Keller, Marie von Ebner-Eschenbach, Anna Seghers, Brigitte Kronauer – bis hin zu Zeitgenossen wie Monika Rinck oder Martin Mosebach. Bei allen geht es darum, das Spezifische ihres Stils herauszufinden und in kurzen Textpassagen vorzuführen – und das, das muss ich sagen, geschieht wirklich auf eleganteste Weise. Denn Michael Maar selbst schreibt sehr anschaulich und mit starken Bildern ausgestattet, sodass man sich wie zum Bildungs-Frühstück eingeladen fühlt. Und so viel dieser Mann auch zu erzählen hat – er achtet darauf, dem Gegenüber auch immer nachzuschenken und zum Kaffee auch Wasser zu reichen. Also – er ist witzig und wird nicht akademisch.

Da kommt natürlich die Frage auf, ob es auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, bei denen sozusagen alles stimmt?

Michael Maars Ausführungen sind ziemlich feinsinnig gestaltet – gerade auch wenn er die Schwächen benennt und manche Majestätsbeleidigung wagt. Jörg Schieke, MDR KULTUR-Literaturkritiker, über Michael Maars Buch "Die Schlange im Wolfspelz"

Ein Ritt durch die Literaturgeschichte

Thomas Bernhardt z.B. – konnten diese endlosen Beschimpfungen nicht auch ganz schön langweilig werden, wo sie sich doch oft ein und derselben literarischen Methode bedient haben? Oder Thomas Mann ist ja manchmal doch sehr pathetisch – und das vielleicht auch nur, weil er sich manche tiefste Wahrheit über sich selbst nicht eingestehen wollte? Friedrich Nietzsche war in seiner mittleren Phase aufmerksam und sezierend, gnadenlos und doch raffiniert und mit Sprach-Witz gerüstet. Später aber setzt dann schon der Wahnsinn ein, er klingt wie ein Ideengeber für Goebbels, so dröhnend und drohend.

Und um auf die eigentliche Frage zu kommen: "K – das Alien", so ist ein Abschnitt überschrieben – und damit ist Franz Kafka gemeint. Alien steht hier für die überirdische Sicherheit des Franz Kafka in Fragen des Erzählens. Kafka, so sagt Maar, war weder der stärkste Bilder-Erfinder der deutschen Literatur, er war auch nicht der kühnste Satzarchitekt und er war kein Pointen-Ingenieur. Allerdings hat er es eben geschafft, mit seiner ihm eigenen Mischung aus Realem und Unheimlichem diesen Kafka-Ton zu entwickeln – den man spätestens nach einer halben Seite immer nur ihm zuordnen kann – in seiner Nähe vielleicht noch Heinrich von Kleist und Gottfried Keller.

Perfektes Weihnachtsgeschenk

Nach der Lektüre dieses Buches kann ich resümieren, dass es mich bestärkt in dem, was ich selber über Literatur weiß und wie ich bisher darüber geurteilt habe. "Die Schlange im Wolfspelz" befeuert mich, und ich glaube, so wird es den Leserinnen und Lesern ebenfalls gehen. Maar führt vor, wie Texte und Literatur wirken – nicht nur über den Inhalt, sondern auch über den Klang und den Rhythmus. Und es sind in diesem Buch, auch für eine erfahrene Leserschaft, viele Entdeckungen zu machen – gerade auch bei dem Teil, der sich den Literatinnen und Literaten widmet.

Marie von Ebner-Eschenbach, Frau des frühen 20. Jahrhunderts, wird gepriesen als eine, die lebendige Dialoge schreiben konnte, in denen sich ganze Psychodramen auftun. Erinnert wird an Rudolf Borchardt, ein deutscher Dichter, der im frühen 20. Jahrhundert die Vorstellung vom auserwählten Dichterpriester zelebrierte. Er hat ein eher schmales Werk hinterlassen und ist auch wegen seiner auswendig gehaltenen Reden, stundenlang, ohne einen Versprecher, bis heute legendär. Der Mann konnte sogar im Ersten Weltkrieg von Kompanien als Redner gebucht werden. Als eine Art "Marlene Dietrich der Redekunst" wird er beschrieben von Michael Maar.

Das Buch birgt also viele Stories auch aus der Literaturgeschichte – und weil ja in absehbarer Zeit das Weihnachtsfest ansteht – wer zum Beispiel einen wirklich literaturinteressierten Menschen beschenken möchte: dieses Buch ist geeignet!