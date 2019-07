Bienen, Hummeln, Lurche, Bäume, Pilze, Schmetterlinge, Oktopusse ... Es mangelt seit Jahren wahrlich nicht an Büchern, die uns Fauna und Flora nahebringen wollen. Darunter die faszinierenden "Naturkunde"-Bände des Matthes & Seitz Verlags und nicht wenige überflüssige, plump an ökologische Emotionen appellierende Titel, deren Autoren als Trittbrettfahrer eines erfolgreichen Trends einherkommen. Maßgeblich vorangetrieben hat dieses Segment der Förster Peter Wohlleben , der mit "Das geheime Leben der Bäume" oder "Das Seelenleben der Tiere" die Bestsellerlisten stürmte.

So breit der allgemeine Zuspruch für Wohlleben und seine Nachahmer war, so verstärkt meldet sich seit einiger Zeit die Fachwissenschaft zu Wort, die vor einer unangemessenen Vermenschlichung und Romantisierung der Natur warnt. In dieses Horn stößt nun auch der Niederländer Gerbrand Bakker, der bislang vor allem mit hochgelobten Romanen ("Oben ist es still", "Der Umweg") hervorgetreten ist. Bereits der famose deutsche Titel seiner Essaysammlung "Echte Bäume weinen nicht" deutet darauf hin, dass Bakker die Hutschnur geplatzt ist und er es, durchaus mit polemischer Absicht, darauf anlegt, gegen eine irreführende Anthropomorphisierung der Natur zu wettern.

Der Band kompiliert (und aktualisiert) zum Teil Texte, die der diplomierte Gärtner Bakker während der letzten Jahre in Zeitschriften und Blogs veröffentlicht hat. Das wirkt mitunter ein wenig zusammengestückelt und ist doch stets anregend, da Bakker ohne ideologische Scheuklappen die Frage umkreist, was "Natur" heute für uns bedeutet und wie wir mit deren Veränderung umgehen sollten.

Auch das Springkraut hat Gerbrand Bakker beobachtet. Bildrechte: IMAGO

Bakker nähert sich, wo immer er sich aufhält – in Wales oder in Portugal – der Natur als neugieriger Beobachter, der ohne Sentimentalität seine Eindrücke festhält. Als Besitzer eines abgelegenen Hauses in der Eifel weiß er genau, was es heißt, der Natur etwas abzuringen und sich einen Garten nach eigenen Vorstellungen zu schaffen. Bakkers Essays sind voller überraschender Anmerkungen, so wenn er über die Ausbreitung des Springkrauts, über die unterschiedlichen Geräusche, die Elektro-, Benzin- oder Handmäher machen, oder die "Fehlbesetzung" von Mauerseglern in Filmen nachdenkt.