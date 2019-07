Was in den frühen Morgenstunden des 1. September 1939 geschah, wissen wir alle. Deutsche Truppen marschierten in Polen ein, überrannten die polnischen Verteidiger, besetzten das Nachbarland – so begann der Zweite Weltkrieg. Ein Flächenbrand, der zu Vernichtung und ungeheurem Leid geführt hat. Wie es dazu kam, wissen wir ebenfalls. Was aber ereignete sich genau in jenen Tagen, bevor der Feuersturm losbrach?