"Paintings for the Future", so heißt 2018 eine Ausstellung, die dem New Yorker Guggenheim Museum einen Besucherrekord beschert. Gemalt wurden diese "Zukunftsbilder" von einer schwedischen Malerin, von der bis dahin kaum jemand gehört hat: Hilma af Klint. Ihr farbenprächtiges abstraktes Werk trifft einen Nerv und geradezu euphorisch schreibt die "New York Times": "mit der Wiederentdeckung dieser Frau müsse die Kunstgeschichte neu geschrieben werden."