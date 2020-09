Ayn Rand, eine russische Jüdin, verlässt ihr Land nach der Oktoberrevolution und wird in den USA zu einer bekannten Schriftstellerin und Philosophin. Sie ist eine Frau, die in geradezu trotzig-provozierender Manier den Einzelnen gegen das Kollektiv, gegen jegliche moralische Verpflichtung behauptet. Für sie ist es immer das freie, kreative, letztlich auf keinen sozialen Zweck gerichtete Schöpfertum, das allein eine freiheitliche Ordnung garantieren kann. Mit dieser unbedingten Ich-Philosophie macht sie sich in einer geschichtlichen Situation, in der in ihrer Wahlheimat USA zum patriotischen Kampf gegen den Faschismus aufgerufen wird, natürlich verdächtig.

Bild von Simone Weil Bildrechte: imago/Leemage

Simone Weil ist geradezu das Gegenteil: Die französische Jüdin und Gewerkschafterin entwickelt aus einem Gemisch von christlichen, buddhistischen und mystischen Ideen eine ganz spezielle Moral und Ethik. Simone Weil ist die ungewöhnlichste Figur in diesem Buch. Sie ist eine Frau, die bis zur Selbstaufgabe anderen Menschen helfen will, was manchmal auch komisch ist: Sie schließt sich den republikanischen Truppen im spanischen Bürgerkrieg an. Obwohl sie ein eher schwächlicher Menschen ist, will sie als Einzelkämpferin in die gefährlichsten Einsätze entsandt werden. Selbst ihre Gefährten sind erleichtert, als sie von der Front zurückgeschickt wird. Weil stirbt 1943 in England, vermutlich weil sie ihre Nahrungsrationen denen gibt, die noch weniger haben.