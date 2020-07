Patrick Leigh Fermor schrieb "langsam wie eine Schnecke" lästerte ein französischer Kritiker in Le Monde, aber er zählt mit Büchern wie "Zeit der Gaben", "Zwischen Wäldern und Wasser", "Drei Briefe aus den Anden" oder "Mani" zu den populärsten englischsprachigen Reiseschriftstellern des 20. Jahrhunderts. Originell, warm und detailreich klingt seine Korrespondenz mit vielen über halb Europa verstreuten Freunden, inklusive seiner ersten großen Liebe Marie-Blanche Cantacuzène, einer rumänischen Adligen.

Lesen und reisen wie besessen

Fast jeder Brief begann mit einer Entschuldigung, wie dieser an seinen Verleger Jock Murray in London: "Haben Sie vielen Dank für Ihre beiden Briefe, und tausendmal Abbitte, dass ich so spät antworte. Jeden Tag habe ich mir vorgenommen zu schreiben. (...) Als wir wieder in Athen waren, zerstreuten sich alle in alle Winde. Ich blieb noch eine Woche, um Dinge zu regeln, kaufte Bücher usw. Ich habe mich jetzt endlich doch in den Bankrott getrieben, in dem ich für 45 Pfund die 'Große Griechische Enzyklopädie' erwarb, ein wunderbares Werk, nach dessen Besitz ich mich 20 Jahre gesehnt hatte. 24 riesengroße Quartbände. In eine Holzkiste verpackt wog sie etwa eine halbe Tonne." Patrick Leigh Fermor ließ diese Kiste auf der Heimreise nach London in Belgrad stehen, aber irgendwie gelangte sie nach England.

Patrick Leigh Fermor (vorne in der Mitte) bei einem Militäreinsatz 1944 auf Kreta. Bildrechte: imago images / United Archives International Fermor lebte seine Leidenschaften aus: Er las und reiste wie ein Besessener. Und er pflegte einen Briefwechsel mit Freunden, Gönnern und Künstlern. Herausgeber Adam Sisman hat für den Band "Flugs in die Post! Ein abenteuerliches Leben in Briefen" ein erhellendes biografisches Vorwort geschrieben. Danach folgen 174 Briefe, die Sisman aus einem Riesenkonvolut an Korrespondenzen ausgewählt hat. Der erste Brief entstand 1940 in einem Militärhospital. Damals hoffte Fermor bei den Irish Guards (ein Infanterieregiment der britischen Armee) aufgenommen zu werden, aber dank seiner Griechischkenntnisse landete er beim Britischen Militärgeheimdienst (SOE). Er koordinierte geheime Militäraktionen auf Kreta. Damals konnte er nicht wissen, dass er seine zweite Lebenshälfte auf der griechischen Halbinsel Peloponnes verbringen würde. Dorthin pilgerten schließlich seine Freunde, so wie er zuvor in den Häusern seiner Freunde Unterschlupf fand.

Eine Lektion im sesshaft werden

Nur wenn er zur Ruhe kam, konnte er schreiben, wie dieser Brief an Lawrence Durrel von 1961 beweist: "Was du hier bekommst, ist ein Hilferuf. Weißt du irgendwo bei Dir in der Gegend ein sehr großes und sympathisches Zimmer? Es sollte viel Platz zum Auf- und Abgehen, einen großen Schreibtisch, eine Arbeitslampe, ein Bett, einen weiten Ausblick (bis zum letzten Sonnenstrahl) haben und so gut wie nichts kosten. Ich muss in den nächsten drei Monaten unbedingt die Fortsetzung von 'Mani' abschließen – Thrakien, Mazedonien, Epirus und Thessalien – bevor ich im Februar mit Joan nach Mexiko will."