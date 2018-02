Trauer um einen Verlust

Der Ausflug in die Mechanik eines Uhrwerks kann sinnbildlich stehen für das Nachdenken des Autors. Egal, ob er sich an die Fahrten mit dem chromglänzenden Chevrolet des Großvaters erinnert, an Pfeifen als "Muße- und Gedankenspender" oder an Staubsauger, die laut und dröhnend sein sollten, damit die Kraft, die da wirkte, erlebbar wurde.

Fast immer transportieren diese geschliffen formulierten Ausflüge in die nahe und doch fern gerückte Vergangenheit eine leise und manchmal gar nicht so leise Trauer über einen Verlust. Bieder und stumpf rückwärtsgewandt sind diese Feuilletons niemals. Dagegen hilft eine erfrischende Unangestrengtheit und gedankliche Beweglichkeit, zuweilen auch ganz einfach der Charme, den das Neue nun einmal auch hat. Ohnehin strebt der Autor eine Ausgewogenheit an, getreu dem Motto:

Nicht alles, was früher war, war deshalb besser. Andererseits gilt ebenso: Nicht alles, was uns heute und morgen beschäftigt, ist deshalb schon gut. Martin Meyer in "Gerade gestern"

Zwischen Nostalgie und Gegenwartspathos

Zwischen Nostalgie und Gegenwartspathos versucht das Buch eine Mitte zu finden. Doch spürbar ist allemal, dass Meyer doch häufiger dem Vergangenen nachhängt, als das Neue, das ja selbst auch bald schon wieder bloß gestrig sein wird, zu feiern. Schlimm ist das nicht. Denn indem Martin Meyer mit feinem Sensorium dem Wandel nachforscht, präsentiert er unvergessliche Preziosen des Vergangenen. Man lese nur, wie sich die Großmutter des Autors Abend für Abend für den Tagesschausprecher Herrn Köpcke fein machte.

"In einem stilleren Winkel des Stammhirns glaubte sie, dass nicht nur sie Herrn Köpcke, sondern dass selbiger auch sie sehe. Und wenn mein Großvater ihr hundertmal versicherte, dass dies nie und nimmer der Fall sein könne oder werde, bleib sie bei ihrem Gedanken", schreibt Meyer. "Deshalb begann bald eine interessante Verwandlung. Sie zog sich elegant an, setzte sich sehr artig hin, sprach kaum ein Wort und wagte nur hie rund da ein verstohlenes Augenzwinkern in Richtung Köpcke. Die Haare waren in sanfte Wellen gelegt, was ihr sehr gut stand."

"Dauerwelle" heißt das Stück, das allein schon den Kauf des Buches lohnt.