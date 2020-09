Napola, das klingt in den Ohren des 21. Jahrhunderts so ein bisschen nach Urlaub in Italien. Aber von wegen "Bella Napoli". Diese Abkürzung stand in der Nazizeit für "National Politische Lehranstalt", und an diesen Eliteschulen wurden ausschließlich Jungen ausgebildet, die als zehnjährige sogenannte Jungmannen zur auserlesenen Führungselite herangebildet werden sollten. Solche Schulen gab es überall im Reich. Der einzige Neubau entstand aber im Harz: eine auf dem großen Ziegenberg hoch über Ballenstedt aus dem Boden gestampfte Anlage, deren gewaltiger, eigentlich funktionsloser Turm bis heute als Landmarke über Baumwipfeln weit ins Land lugt. Die Gesamtanlage ist in einem baulich verhältnismäßig guten Zustand und beeindruckt ob ihrer Monumentalität bis heute. Doch wieso ließen die Nazis einen solchen Vorzeigebau hier, weitab in der Provinz errichten?