Schweine gelten als wichtige Fettreserve

Unterdessen gelten den Nazis andere Tierarten als derart nützlich, dass ihre Züchtung vorangetrieben und ausgebaut wird. Für Schweine wird ein besonderes Programm aufgelegt, um sich mit deren Fettreserven von Importen unabhängig zu machen. "Fettrüsten" hat Jan Mohnhaupt sein Kapitel darüber genannt. Und mit der Züchtung von Seidenraupen werden sogar Schulkinder in die Kriegsvorbereitungen einbezogen, denn es wird Seide für Fallschirme gebraucht:

"Im gesamten Reich gab es Schulgärten, in denen Maulbeerbäume gepflanzt wurden. Für die Kinder war es Teil des Unterrichts, dass man sich um die Raupen gekümmert hat. Sie haben gelernt, wie man die einzelnen Raupenrassen unterscheidet, und so konnte man den Kindern auf kindliche und scheinbar harmlose Weise nahebringen, was es mit Rassenhygiene und Reinrassigkeit auf sich hat."

Von "Herrenmenschen" und "Herrentieren"

Wie perfide die Nationalsozialisten selbst Tiere ihrem Rassismus unterordnen, zeigt sich daran, dass es für sie, die sich für "Herrenmenschen" halten, auch "Herrentiere" gibt, dass sie nicht trennen zwischen Mensch und Tier, sondern nur zwischen lebenswertem - und unwerten Leben. Das spiegelt sich bereits in der Sprache wieder. Einerseits werden bestimmte Menschen als Parasiten und Schädlinge bezeichnet, andererseits bestimmte Tiere mystifiziert. So muss der Wolf für diverse Nazi-Vereinigungen und -Einrichtungen herhalten, von den Werwölfen bis zur Wolfschanze. Und auch Pferde gelten als besonders wertvoll. Millionenfach kommen sie im Zweiten Weltkrieg überall dort zum Einsatz, wo Panzer und Flugzeuge an ihre Grenzen stoßen.

Beispielsweise von den vielen Pferden, die in Stalingrad eingekesselt waren, ist am Ende keins mehr rausgekommen. Es zeigt sich auch dort, wo vorher gesagt wurde, das Pferd wäre ein 'Herrentier', ist es im Endeffekt auch nur Mittel zum Zweck und wurde am Ende aufgegessen. Jan Mohnhaupt, Buchautor

Hunde, Katzen, Schweine, Seidenraupen, Wölfe, Pferde: Die wahlweise nützlichen oder schädlichen Tiere werden von den Nationalsozialisten in den Dienst von Politik und Propaganda gestellt. Der Begriff Tierschutz wird so zurechtgebogen, dass er zur Gesinnung passt. Sachlich und mit großer Empathie für die Tiere erzählt Jan Mohnhaupt in seinem Buch davon und fügt der Geschichte des Nationalsozialismus eine aufschlussreiche Facette hinzu.