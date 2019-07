75 Jahre ist es her, dass Claus Schenk Graf Stauffenberg Hitler mit einer Bombe töten wollte. Doch wer stand eigentlich hinter dem Umsturzversuch? Hitler selbst erklärte noch am Abend des 20. Juli 1944, es sei das Werk einer kleinen Clique von Militärs gewesen. Das jedoch war eine Lüge. Denn in Wahrheit standen auch viele Zivilisten hinter dem Anschlag: Sozialdemokraten, Gewerkschaftlern aber auch christlich-konservativ gesinnter Leute. Dazu zählt etwa der Verwaltungsrichter Paulus van Husen, der in der Weimarer Republik Mitglied der katholischen Zentrumspartei war und nach einem erfolgreichen Umsturz einen Regierungsposten übernehmen sollte.



Am Tag des Attentats sollte ihn ein Wagen abholen – so die Verabredung – um ihn in den Berliner Bendlerblock zu bringen, wo Stauffenberg und seine Mitverschwörer am Umsturz arbeiteten. Aber van Husen wartete vergeblich. Es ist die Geschichte eines gläubigen Christen, der fest in der Gedankenwelt des Katholizismus und des konservativen, aber dennoch weltoffenen Bürgertums verankert ist. Was imponiert, sind die klaren Werte, denen van Husen folgt.