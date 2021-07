Aus Sicht von Wissenschaftlern muss die Kulturförderung in Sachsen-Anhalt transparenter, flexibler und unbürokratischer werden. Der Rechtswissenschaftler Winfried Kluth von der Universität Halle-Wittenberg hat deshalb Vorschläge für ein Kulturfördergesetz erarbeitet. Kluth sagte MDR KULTUR, die Kultur sei ein wichtiges gesellschaftliches Bindeglied. Deshalb sei sie in der Landesverfassung verankert: "Und die sagt ausdrücklich, dass die Einzelheiten, wie der Staat kulturelle Einrichtungen, kulturelle Entwicklungen schützt und fördert, durch ein Gesetz zu konkretisieren sind." Doch so ein Gesetz fehlt bislang.