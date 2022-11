Das Land Sachsen-Anhalt will es Schulen mit einer neuen Web-Plattform erleichtern, außerschulische kulturelle Bildung anzubieten. Wie das Bildungsministerium mitteilte, soll die Seite Kulturschaffende mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt bringen. So könnten sie einfacher gemeinsame Bildungsangebote an Orten außerhalb des Klassenzimmers durchführen.