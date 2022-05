Für den Bereich der allgemeinen und der UNESCO-Denkmalpflege sollen 8,8 Millionen Euro bereitstehen. Damit könne ein Sanierungsstau angegangen und in das kulturelle Erbe des Landes investiert werden. In den vergangenen Jahren habe es viele Anträge gegeben, doch nur ein kleiner Teil der Projekte habe umgesetzt werden können, so Robra: "Zur Abarbeitung des Sanierungsstaus wollen wir daher zusätzliche Mittel in unser kulturelles Erbe investieren. Auch können größere Sanierungsvorhaben jetzt konsequenter vorangebracht werden."

In der Burg Ummendorf befindet sich das Börde-Museum Bildrechte: MDR/Frank Stuckatz