Tasten und Hören Von Halle bis Magdeburg: Zehn Kultur-Angebote für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung

28. März 2025, 15:30 Uhr

Schauen, nicht anfassen – das ist in vielen Museen die Maßgabe für die Ausstellungen. Das schließt Menschen, die blind oder sehbehindert sind, oft aus. Darum gibt es in vielen Museen in Sachsen-Anhalt besondere Angebote. Im Ottonianum Magdeburg oder im Feininger-Museum in Quedlinburg können Interessierte die Ausstellung mit Audioguides erkunden. In Luthers Elternhaus in Eisleben wird eine besonders ausgerichtete Führung angeboten. Und im Kunstmuseum Moritzburg in Halle stehen Tastbilder.