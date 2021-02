Sachsen-Anhalt hat in der Corona-Pandemie einen konkreten Plan zur Öffnung kultureller Einrichtungen vorgelegt. Wie Kulturminister Rainer Robra am Dienstag erklärte, sieht der Entwurf der Landesregierung unter anderem vor, Museen oder Gedenkstätten zu öffnen, wenn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander stabil unter 50 liegt. Zudem sollen vor einer möglichen Öffnung weitere Erkenntnisse, etwa zur Auslastung des Gesundheitssystems, einfließen.

Das Land Sachsen-Anhalt will Robra zufolge anhand eines Stufenplans Perspektiven in der Pandemie ermöglichen. Für die Kulturszene sieht der sogenannte Sachsen-Anhalt-Plan vor, neben Museen und Gedenkstätten in einem ersten Schritt auch Bibliotheken, Archive, Galerien, Planetarien sowie Musik- und Kunstschulen zu öffnen. Dies soll der Fall sein, wenn der Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 50 liegt. In Museen, Galerien oder Planetarien müssten Tickets dann allerdings im Vorfeld im Internet gebucht werden. Robra sagte, auf diese Weise sollten Warteschlangen vermieden werden.