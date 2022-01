Er hatte nicht nur mit Krankheiten zu kämpfen, in seinem langen Leben hatte ein Krieg geradezu epidemische Ausmaße erreicht: der Dreißigjährige! Von den 41 aktiven Kapellmeisterjahren des Heinrich Schütz lagen 30 im Krieg. In diesem Jahr begeht die Musikwelt den 350. Todestag des ersten deutschen Komponisten von europäischem Rang.

Dresden: Staatliche Kunstsammlungen präsentieren Canaletto

Den 300. Geburtstag Bernardo Bellottos, besser bekannt unter dem Namen Canaletto, nehmen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zum Anlass, ab Mai ihren großartigen und umfangreichen Bestand an Veduten des Venezianers in der Ausstellung "Zauber des Realen. Bellotto am Sächsischen Hof" in der Galerie Alte Meister zu präsentieren.

Generaldirektorin Marion Ackermann: "Was so faszinierend ist, dass er auch viele Szenen des alltäglichen Lebens festgehalten hat, oft unheimlich humorvoll. Und natürlich spielt auch der Aspekt der Realien eine große Rolle. Ich möchte daran erinnern, dass in den schwer zerstörten Städten Warschau und Dresden in beiden Fällen die Veduten Bellottos bei Fragen der Rekonstruktionen der Städte zu Hilfe gezogen worden sind."

Canalettos Gemälde "Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke" (1748) Bildrechte: SKD/Estel/Klut

Das Jahresmotto der SKD "Der Schlüssel zum Leben" verweist auf ein weiteres großes Ausstellungsvorhaben: erstmalig wird der Bestand an Figurenautomaten und mechanischen Theatern aus fünf Jahrhunderten gezeigt.

Mit einem Schlüssel zum Leben, mit dem Genom, beschäftigt sich auch die zum Jahresende geplante Sonderausstellung im Deutschen Hygiene-Museum, das ab diesem Jahr von Iris Edenheiser geleitet wird.

90. Geburtstag von Gerhard Richter: Ausstellung im Albertinum