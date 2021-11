Ab Montag, den 8. November, soll aufgrund steigender Infektionszahlen und der sich zuspitzenden Lage in den Krankenhäusern in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung gelten. Die Details gab die sächsische Landesregierung am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. In den Innenräumen von Gastronomie, bei Veranstaltungen und in Kulturbetrieben soll dann die 2G-Regelung greifen. Das bedeutet, dass nur noch Menschen zugelassen wären, die gegen das Coronavirus geimpft wurden oder eine Infektion überstanden haben. Menschen, die negativ auf das Virus getestet wurden, wären damit ausgeschlossen.