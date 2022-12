Sonst aber herrscht in der Koalition Genugtuung über die erreichten Nachbesserungen. Stolz rechnet die Grüne Claudia Maicher, eine treibende Kraft, Aufwüchse von etwa 15 Millionen Euro gegenüber dem Regierungsentwurf vor. Die acht Kulturräume Sachsens erhalten jährlich sechs Millionen mehr vom Freistaat. Die bereits gestrichenen 3,2 Millionen Investitionsmittel stehen wieder im Haushalt. Und der so genannte Kulturpakt wird um zwei auf knapp neun Millionen Euro aufgestockt.

Die etwa 115 Millionen Euro Landeszuschuss an die acht Kulturräume bilden den zentralen Posten in dem auf insgesamt 310 Millionen anwachsenden Kulturhaushalt. Nach der Systematik des einzigartigen sächsischen Kulturraumgesetzes werden Kultureinrichtungen solidarisch vom Freistaat, den Kulturräumen und den Sitzgemeinden finanziert. Darin steckt aber auch ein Risiko. Kommunen müssen bei Zuschusserhöhungen des Landes mindestens im Verhältnis 2:1 mitziehen. Geschäftsführer Torsten Wiegel vom Soziokulturellen Zentrum Steinhaus in Bautzen weist darauf hin, dass man erst dann mit verlässlicher Förderung rechnen kann, wenn diese ihre Kofinanzierung leisten.