Von einem Kulturjahr in Sachsen kann man nicht wirklich sprechen: bis zum Frühjahr dauerte der Lockdown und im November mussten fast alle Kultureinrichtungen wieder schließen. Ausnahme: Bibliotheken und das Außengelände in den Zoos. Außerdem war in der kurzen Zeit der Öffnung der Zugang in Kultureinrichtungen wie Museen oder Theatern reglementiert. Glück hatte, wer für den Sommer und Open Air plante – wie das Kammermusikfestival in Moritzburg oder die große Ausstellung mit internationaler Gegenwartskunst, die Ostrale. Ansonsten gab es viele Verschiebungen und Absagen.