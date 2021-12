Öffnungsperspektiven dringend gebraucht

Gefragt nach denkbaren Öffnungsszenarien, ob, zugespitzt, weniger Krankenflugzeuge am Himmel über Sachsen hier den Ausschlag geben würden, sagt Ministerin Klepsch, genau darüber habe man gerade diskutiert. "Was wir in den nächsten Tagen machen müssen, sind genau diese Szenarien zu diskutieren, wann was geöffnet werden kann." Es geht um eine Evaluierung. "Wir brauchen alle wieder diese Perspektive." Man dürfe aber auch die Omikron-Variante nicht ausblenden. "Für uns ist es wichtig, diese Öffnungsperspektiven jetzt zu besprechen, weil alle, Theater, Museen, Hotels, Gastronomen, Skiliftbetreiber – alle brauchen diese Öffnungsperspektiven."

Unterstützung für Bürgerinitiativen gegen "Corona-Spaziergänger"

Ein Thema waren auch die sogenannten "Corona-Spaziergänge" in Freiberg, Plauen, Chemnitz, Zittau und Bautzen. Dagegen positionieren sich zunehmend Initiativen der Bürger. Sie sammeln Unterschriften und fordern von der Politik, diese "Spaziergänge", die gegen die Corona-Notfall-Verordnung verstoßen, nicht mehr zuzulassen. Die Polizei solle das verhindern und keine Ausnahmegenehmigungen erteilen, wie in Bautzen geschehen.

In Bautzen heißt diese Initiative "Bautzen gemeinsam". Innerhalb von drei Tagen wurden knapp 10.000 Unterschriften gesammelt. Ein großer Erfolg. In Freiberg heißt die Initiative "Freiberg für alle". Mitinitiator ist Helmuth Albrecht, Professor für Technikgeschichte und Industriearchäologie an der TU Freiberg. Er gilt als "Vater" der UNESCO-Bewerbung für das Welterbe Erzgebirge. Albrecht sagt im Interview mit MDR KULTUR: "Welterbe – so ein Titel steht für kulturellen Austausch, für Dialog und für Toleranz. Insofern glaube ich schon, dass es schwierig wird, wenn Demonstrationen in dieser Form weitergehen und Freiberg zu so einer Art Sammelbecken für die Corona-Leugner in ganz Deutschland wird. Das würde schon einen Image-Schaden bedeuten."

"Müssen Leute wachrütteln"