Die harten Corona-Eindämmungsmaßnahmen stürzen die Kulturszene aus Sicht des Sächsischen Kultursenats in eine existenzielle Krise. Am Dienstag hat die Präsidentin des Kultursenats, Friederike Koch-Heinrichs, einen entsprechenden Bericht an den Landtag in Dresden übergeben. In dem Bericht wird das sächsische Kulturraumgesetz, das 1994 eingeführt wurde, evaluiert und Lösungsansätze sowie klare Zukunftsperspektiven zur Förderung regionaler Kunst und Kultur in Sachsen formuliert.