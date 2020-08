Dota Kehr bei Picknick-Konzerten: "Mir fehlt das Mitsingen"

Dota Kehr: Das ist ganz wunderbar! An meinem Beruf mag ich vor allem die Konzerte und das hat mir in den letzten Monate schrecklich gefehlt

Was mir sehr fehlt, ist das Mitsingen. Man kriegt gesagt, dass man von der Bühne aus nicht zum Mitsingen auffordern soll. Genauso schade finde ich, dass die Leute nicht tanzen können. Aber es sind Zuhörer da: Man sieht in leuchtende Augen und das ist alles, was ich mir gewünscht habe in den letzten Monaten. Bei dem aktuellen Programm zu dem Album "Kaléko" ist es auch in Ordnung, dass die Leute sitzen, denn da sind auch einige Rührstücke dabei.