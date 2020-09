Durch die Zeit im Schloss Hubertusburg ist sie dann auch auf die Lebensgeschichte von Karl Hans Janke aufmerksam geworden. "Es ist für uns – für uns ganz besonders als Betreuer – eine riesengroße Bereicherung, dass es ihn gab, dass er so wunderbare Sachen gemacht hat und dass wir eben auch erfüllt tätig werden können", sagt sie über ihre und die Arbeit der anderen Ehrenamtlichen im Verein. Denn darum geht es am Ende auch bei Steffi Saupe: Sich zu engagieren, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben und wieder aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen .

Die Ehrung der 25 ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter fand am Montag in Dresden durch Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch und der Vorsitzenden des Sächsischen Museumsbundes, Sabine Wolfram, statt. Wolfram, die auch Direktorin des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz ist, sagte MDR KULTUR, dass die Ehrenamtlichen besonders bei kleinen Museen häufig das Herzstück des Hauses seien. "Ohne das Ehrenamt könnten die Museen gar nicht bestehen. Nicht nur, was die finanzielle Ausstattung anbelangt, sondern auch die personellen Kapazitäten. Die Öffnungszeiten zu garantieren. Aber die Arbeit der Ehrenamtlichen geht ja weiter darüber hinaus", so Wolfram weiter. Nach Schätzungen sind derzeit über 5.000 Ehrenamtliche in den mehr als 400 sächsischen Museen tätig.