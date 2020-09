Klimawandel und sächsische Perspektiven: Neisse Filmfestival beginnt

"Films for Future" ist das Motto des 17. Neisse Filmfestivals in diesem. Damit ist klar, dass Ihr Fokus auch beim Klimathema liegt. Mit dem Eröffnungsfilm "Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes" zeigen Sie eine Geschichte, die sehr weit weg, in Borneo, spielt. Wo sehen Sie die Zusammenhänge zwischen Weltklima, Dreiländer-Region und Kohleausstieg?

Ola Staszel: Die Fokus-Reihe "Films for Future" erschien uns zumindest vor einem Jahr unglaublich wichtig und das Thema sehr aktuell. Wir haben eine breite Filmauswahl getroffen: Wir zeigen Filme mit globalen Themen, aber wir haben auch geguckt, was in unserer Region, im Dreiländereck, wichtig ist, wo das Thema Braunkohleabbau dominiert. Wir sind davon überzeugt, dass das, was global auf der Welt passiert, Einfluss auf die Region hat. Aber auch das, was ist in der Region passiert, hat breitere Auswirkungen – nicht nur sozial, sondern auch auf das Klima. Deswegen haben wir vier Filme in dieser Reihe "Films for Future", die das Theme Braunkohle auf der tschechischen, polnischen und auf der deutschen Seite zeigen.