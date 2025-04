In ihrer Tofubar setzt Julia Jeschek Trends in der veganen Ernährung: Nach traditioneller japanischer Art stellt sie in Handarbeit frischen Tofu her. Neu entwickelt hat sie den Tofu-Schinken "Miriquidi". Dafür verwendet sie das Gewürz "Miriquidi" der Gewürzmanufaktur "Direkt vom Feld" aus Chemnitz. Wacholderbeeren und Fichtennadeln sorgen für den Geschmack nach den Wäldern des Erzgebirges – "Miriquidi" ist der alte Name für den sächsischen Urwald. Der frische Tofu wird mariniert, geräuchert und abgehangen. So entsteht ein Tofu-Schinken mit einer deftigen Note.