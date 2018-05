Sie ist das Kostbarste, was das Leipziger Museum für Völkerkunde zu bieten hat. Jene Sammlung mit 53 Plastiken aus dem afrikanischen Königreich Benin, die einst Leipzigs Lexikon-Hans-Meyer dem Museum leider nur dauergeliehen hatte. Arbeiten aus dem einstigen Königreich Benin gelten weltweit als die gesuchtesten Werke afrikanischer Kunst überhaupt. Zu der Leipziger Kollektion gehören neben Bronzereliefs und Gedenkköpfen auch geschnitzte Elfenbeinstoßzähne, die stammen allesamt aus dem 14. bis 19. Jahrhundert stammen.

Raubkunst verteilt über die Welt

Das Museum für Völkerkunde zu Leipzig besitzt kostbare Benin-Bronzen. Bildrechte: Grassimuseum Leipzig/Uli Kühnle 1897 wurde das Königreich Benin bei einer britischen Strafexpedition zerstört. Die Kolonialsoldaten erbeuteten insgesamt 2400 Kunstgüter, die sie bei Auktionen versteigerten. Die Kunstwerke wurden von Sammlern und Museen in aller Welt erworben. Neben der kleinen, exquisiten Meyer-Sammlung in Leipzig besitzen jedoch das British Museum in London und die Berliner Museumsinsel den Hauptteil des Benin-Schatzes. Nanette Snoep, Direktorin des Hauses und gebürtige Niederländerin, weiß die Sammlung zu schätzen. Neben der wertvollen Bronze eines schlank geformten Leoparden, auch jene Reliefplatten, die bereits Europäer in Afrika im 16./17. Jahrhundert zeigen.

Wir wissen genau, wie die Europäer die Afrikaner darstellen, aber auch die Afrikaner haben die Europäer dargestellt, in ihrer eigenen Kunst. Und das finde ich so spannend. Nanette Snoep, Direktorin des Leipziger Museums für Völkerkunde

Rückgabe oder nicht?

Keine Angst vor Restitution

Der heutige König will gar nicht mehr alle geraubten Objekte. Mittlerweile seien sie zu Botschaftern der Benin-Kultur in der ganzen Welt geworden. Aber einige will man schon. In Nigeria soll ein Palast-Museum entstehen. In dem wolle man schließlich etwas zeigen und derzeit herrscht im Depot Ebbe. Nanette Snoep, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen, gibt sich entspannt und denkt nicht, dass durch Restitution die Museen am Ende leer seien. Man habe Millionen Kulturgüter aus Afrika, Asien und Australien – da gebe es auch sakrale Objekte, die für uns "vielleicht nur ein Stein sind, aber für eine Gemeinschaft extrem wichig", sagt sie. Eine der Bronzen aus dem Königreich Benin. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dann muss man überlegen: das liegt in unseren Depots und wir haben noch hunderttausende andere Objekte. Vielleicht ist hier Restitution dann eine gute Lösung. Nanette Snoep, Direktorin des Leipziger Museums für Völkerkunde

Bald wieder ausgestellt – mit Kennzeichnung