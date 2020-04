Die Aufgrund der Corona-Pandemie verschobene 4. Sächsische Landesausstellung soll nun im Juli mit Verspätung beginnen. Jedoch sei die Voraussetzung, dass es die epidemiologische Lage zulasse, erklärte Kulturministerin Barbara Klepsch am Freitag in Zwickau. Die endgültige Entscheidung über das exakte Eröffnungsdatum und die Laufzeit werde in den nächsten Tagen entschieden.

Exponate des August Horch Museums Zwickau Bildrechte: MDR/Mandy Schalast-Peitz

Die Ausstellungseröffnung war ursprünglich für den 25. April vorgesehen. Die Schau zu 500 Jahren Industriekultur in Sachsen soll in diesem Jahr unter dem Motto "Boom" an verschiedenen Orten stattfinden, zentral im Audi-Bau Zwickau sowie an sechs weiteren Schauplätzen in Westsachsen: "AutoBoom" im August Horch Museum Zwickau, "MaschinenBoom" im Industriemuseum Chemnitz, "EisenbahnBoom" im Schauplatz Eisenbahn Chemnitz-Hilbersdorf, "KohleBoom" im Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge, "TextilBoom" in der Tuchfabrik Pfau Crimmitschau sowie "SilberBoom" im Forschungs- & Lehrbergwerk, Silberbergwerk Freiberg.