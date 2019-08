In den Kirchtürmen der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinden Sachsens läuten rund 3.800 Glocken. Davon wurden 34 nach derzeitigem Wissen nach Hitlers Machtantritt neu gegossen. Fünf dieser Glocken gelten heute als belastet, sagt Landeskirchensprecher Matthias Oelke. Dazu kommt ein Glockenspiel im Kirchturm von Lößnitz im Erzgebirge mit Nazi-Inschriften und Symbolen.

Auf dem einen mag nur ein Spruch sein, der jetzt auch nicht so verfänglich ist, auf der anderen Seite ist es natürlich schon bitter zu sehen, dass da auf so einer Glocke ein Hakenkreuz verewigt wurde und das zeigt natürlich auch, dass Kirche damals auch verstrickt war in die NS-Ideologie. Matthias Oelke, Pressesprecher der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen

Fünf Fundorte in Sachsen

Nach dem Beschluss der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM), ihre neun NS-Glocken in Thüringen und Sachsen-Anhalt schweigen zu lassen, begann auch die sächsische Landeskirche ihre Geläute zu überprüfen. Doch anders als die EKM will sie die fünf Fundorte bislang nicht namentlich nennen. Aus Rücksicht auf die Gemeinden, sagt Kirchensprecher Oelke: "Also klar ist, die Glocken sind nicht frei zugänglich, dürfen es auch nicht sein, weil es sonst volksverhetzenden Charakter hätte. Aus diesem Grund sind wir auch daran interessiert, dass die Kirchgemeinden hier nicht belagert werden."

Vorwurf der unvollständigen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit

Die Holocaust-Überlebende Renate Aris aus Chemnitz wirft der evangelischen Kirche vor, ihre eigene NS-Vergangenheit nur unvollständig aufgearbeitet zu haben. Sonst hätten solche Glocken nicht ungehindert noch mehr als 70 Jahre nach dem Krieg läuten können.

Es hat sich keiner darum gekümmert und es hat keinen gestört. Sonst wär das nicht bis heute so. Das sagt uns, dass niemand darüber nachgedacht hat. Renate Aris, Holocaust-Überlebende

"Hitlerglocke" löst deutschlandweite Debatte aus

Die Glocke in Harxheim mit der Aufschrift: "Alles fuers Vaterland - Adolf Hitler" und einem Hakenkreuz. Bildrechte: imago/epd Angestoßen wurde die Debatte durch den Fall der sogenannten "Hitlerglocke" von Herxheim in Rheinland-Pfalz. Ein Kläger hatte gefordert, die Glocke abzuhängen. Vor Gericht war er damit nicht erfolgreich. Aber er löste deutschlandweit eine Diskussion aus. "Hitlerglocken" wie die in Herxheim gebe es deutschlandweit nur noch wenige, sagt der pensionierte Glockensachverständige der sächsischen Landeskirche Rainer Thümmel. "Ein Teil, auch der sächsischen Kirchgemeinden, haben der Bewegung der Deutschen Christen in der Nazizeit angehangen und dann haben die natürlich entsprechende Inschriften und Zier ausgewählt", so Thümmel.

Es sind aber eben von der Ausführung wesentlich weniger, als man sich denken könnte. Die meisten dieser Glocken sind im Zweiten Weltkrieg zu Rüstungszwecken eingeschmolzen worden. Rainer Thümmel, Glockensachverständiger der sächsischen Landeskirche

Sind auch Glocken in katholischen Kirchen betroffen?

In der katholischen Kirche sei eine solche Vermischung biblischer und politischer Inschriften auf Glocken kaum denkbar gewesen, meint Thümmel. Zumal katholische Glocken meist den Namen von Heiligen tragen. "Der katholische Bischof wäscht die Glocke im Zuge der Taufe ab, befreit sie von allem Schmutz und von allen weltlichen Einflüssen, durch die Weihe wird sie zur res sacra, also zum heiligen Gegenstand", erläutert Thümmel.

Bislang hätten sich in den Glockenstuben des Bistums Dresden-Meißen auch keine Geläute mit Nazisymbolen finden lassen, so Bistumssprecher Michael Baudisch: "Und ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich denke unser Bistum war da doch eher dem Nationalsozialismus sehr kritisch eingestellt gegenüber."

Längst überfällige Stilllegung der Glocken

Inzwischen versuchte der Kläger, auch gegen die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die sächsische Landeskirche gerichtlich vorzugehen. In Thüringen und Sachsen-Anhalt hatte er damit keinen Erfolg. Vermutlich werde er auch in Sachsen scheitern, vermutet Thümmel. Doch die längst überfällige Stilllegung der betroffenen Glocken sei nur noch eine Frage der Zeit. Er fordert: "Dass man mit solchen Glocken liturgisch nicht weiter läuten kann, sondern dass man die abnimmt, stilllegt, nicht vernichtet, es sind Zeitzeugnisse."

Aber gar gottesdienstliche Nutzung oder andere liturgische Nutzung kann ich mir mit solchen Glocken, wenn das dann einmal bekannt ist, dass die so geziert oder beschriftet sind, nicht mehr vorstellen. Rainer Thümmel, Glockensachverständiger der sächsischen Landeskirche