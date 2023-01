Torsten Tannenberg ist Geschäftsführer des Sächsischen Musikrates und Sprecher der Landeskulturverbände. Bildrechte: Sächsischer Musikrat/Angelika Luft

Die Notwendigkeit weiterer Landeshilfen wird jetzt nicht mehr eingefordert. "Wir müssen wegkommen von Förderprogrammen und uns um Strukturen kümmern", meint Tannenberg. Er denkt dabei an faire Vergütungen für künstlerische Lehrtätigkeit oder Asymmetrien in der Kulturfinanzierung zwischen Stadt und Land.



Auch Claudia Maicher setzt nicht auf neue Hilfsprogramme, sondern auf "bestehende Instrumente". Zuerst gelte es, Aufstockungen beim erst im Dezember beschlossenen Doppelhaushalt 23/24 des Freistaates umzusetzen, beispielsweise beim komplizierten so genannten Kulturpakt zur Stützung der Personalausgaben an Theatern und Orchestern. Eine wesentliche strukturelle Baustelle sieht sie in der "langfristigen Stabilisierung" der Kulturausgaben durch eine Dynamisierung der Kulturraumförderung nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz.