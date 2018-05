Salzburger Stier 2018 Die besten Kabarettisten zu Gast in Halle

Am Wochenende wird Mitteldeutschland zum Mekka für Kabarettisten-Fans. An 4. und 5. Mai wird in Halle (Saale) der internationale Radio-Kabarettpreis "Salzburger Stier" verliehen. Er gehört mit zu den renommiertesten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen Raum.

Eröffnet wird das Kabarettfest am Freitagabend von Simone Solga. Die in Gera geborene und Leipzig aufgewachsene 54-Jährige Kabarettistin und tritt im Steintorvarieté mit ihrem neuen Programm "Das gibt Ärger" auf.

Am Samstag folgt mit dem Preisträgerabend dann der Höhepunkt. In diesem Jahr werden der Schweizer Christoph Simon, das österreichische Ensemble "Science Busters" und das Duo "Pigor & Eichhorn" aus Deutschland ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr gingen die Preise an Helmut Schleich, Hosea Ratschiller und die Schweizerin Hazel Brugger. Aus Deutschland wird das Kabarett-Duo Pigor und Eichhorn ausgezeichnet. Bildrechte: Thomas Nitz

Moderiert werden beide Abende von Kabarettist und Satiriker Mathias Tretter, der selbst Preisträger des "Salzburger Stiers" ist und erst im vergangenen Jahr den deutschen Kabarettpreis gewonnen hat.