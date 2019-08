Bereits vom 15. Juni bis 15. September 2019 waren in der Sonderausstellung "Signal zum Aufbruch!" Grafiken der expressionistischen Künstlergruppe Dresdner Sezession – Gruppe 1919 zu sehen, die ebenfalls für die Städtische Galerie aus der ehemaligen Sammlung Bienert erworben wurden. Bei dem Ankauf wurde das Haus unterstützt durch die Ernst von Siemens Kunststiftung, die Kulturstiftung der Länder und die Sächsischen Landesstelle für Museumswesen. Laut dem Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert, wurde mit den Erben der Familie Bienert "ein Kaufpreis vereinbart, der am Kunstmarkt deutlich übertroffen worden wäre.", wofür er der Familie besonders dankt.

Otto Lange, Selbst bei Nacht im Atelier, 1920, Linolschnitt, 33,4 x 40,3 auf 58,5 x 48,9 cm Bildrechte: Städtische Galerie Dresden, Foto: Franz Zadniček

Die Kunstsammlung Bienert stammt von Friedrich Bienert, dem Sohn der Dresdner Mäzenin Ida Bienert (1870-1965). Als dieser 1952 aus der DDR in den Westen übersiedelte, blieb seine Sammlung zunächst in der Elbestadt zurück.



Bienerts Erben erhielten die Werke 2004 zurück, woraufhin sich die Dresdner Galerie intensiv für einen Verbleib in Dresden einsetzte, so Galeriechef Gisbert Porstmann. "Wir haben sofort verhandelt", erklärte er.