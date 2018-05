Am Donnerstag startet Sandra Hüllers neuer Film "In den Gängen" offiziell in den Kinos. Regie hat der Leipziger Thomas Stuber geführt, und das Ganze ist nach einer Erzählung von Clemens Meyer entstanden. An der Seite von Franz Rogoswki spielt Sandra Hüller dort in den Gängen eines Supergroßmarktes - ihre Filmfigur Marion arbeitet in den Süßwaren, Franz Rogowskis Figur Christian im Getränkegang. Zwischen den Regalen hindurch entspinnt sich zart eine Liebesgeschichte. Ein wunderschöner, sehr leiser, sehr langsamer Film - abgesehen von ein paar rasanten Gabelstaplerfahrten.

Recherche mit dem Gabelstapler

Sandra Hüller und Franz Rogowski beim Dreh des Kinofilmes "In den Gängen". Bildrechte: dpa Für ihre Rolle hat Hüller Arbeitstage im Großmarkt absolviert und auch einen Führerschein für den Gabelstapler gemacht. Doch ansonsten gab es neben dem Drehbuch keine große Vorbereitung: "Ganz ehrlich gesagt hab ich neben Gabelstaplerfahren und Regaleinräumen einfach ein paar Tage mit Franz Rogowski geflirtet […] Und ich bin sehr froh, dass Thomas Stuber, der Regisseur, diese Entscheidung getroffen hat, weil es eine sehr schöne Zusammenarbeit war - also es hat einfach Spaß gemacht."



Es ist ein würdiger Nachfolger für ihren Erfolgsfilm "Toni Erdmann", über den Hüller immer noch gerne spricht, und den sie nach wie vor liebt. Als gebürtige Thüringerin, 1978 in Suhl zur Welt gekommen, und somit DDR-sozialisiert ist es ihr nicht leicht gefallen, die Figur der Turbokapitalistin Ines zu entwickeln.

Nächste Station: Salzburger Festspiele

Ich mag es nicht, Text in der Öffentlichkeit zu lernen, weil man immer etwas verrückt aussieht wenn man was murmelt. Sandra Hüller