SangUndKlanglos: Stiller Protest gegen den Kultur-Lockdown

Mit einer Aktion unter dem Motto "#SangUndKlanglos: 20 Minuten Stille" haben am Montagabend zahlreiche Orchester, Theater und andere Kulturschaffende gegen den zweiten Lockdown in der Kulturbranche protestiert. Sie stellten Auftritte ins Internet, bei denen sie und ihre Instrumente stumm blieben. Damit wollen sie auf die prekäre Situation in der Kulturbranche angesichts der coronabedingten Schließungen aufmerksam machen. Von der Jenaer Philharmonie hieß es z.B. in einer Pressemitteilung, man sei enttäuscht über die pauschale Schließung, die signalisiere dass ihre Arbeit von politischen Entscheidungsträgern als nicht relevant betrachtet werde.