"Hallo Sara, hier ist Heimat!"

Modeentwürfe Bildrechte: Sara Linke GmbH Doch dann klingelte das Telefon und ein Anwalt wollte wissen, ob sie nicht einen insolvent gegangenen Textilbetrieb in Wüstenbrand bei Chemnitz übernehmen möchte. Und das klang in ihren Ohren ungefähr so wie "Hallo Sara, hier ist Heimat!"



Linke beschreibt ihre Begeisterung: "Und dann hat es mich eben voll gecatcht, als ich hierher gekommen bin und die Damen gesehen habe, die Mitarbeiter, die in der Produktion genäht haben – die eigentlich zum Monatsende entlassen waren. Und die haben gepowert. Und das Know-how, was hier eben da ist und die Kapazitäten – das war dann schon überzeugend."

Es wird weiter genäht

Und die zwölf Damen, inklusive zwei Azubis, nähen weiter – als Angestellte der neuen Sara Linke GmbH – an zwei Traditionsmarken: "Graziella" die eine, Trikotagen für die Dame, die gab es schon zu DDR-Zeiten und sie wird immer noch von großen Versandhändlern geordert. Jado die andere, eine moderne Luxusherrenwäschelinie, die Linke um erste Modelle für junge Frauen erweitert hat, wird im eigenen Online-Shop verkauft. Sara Linke war beeindruckjt vom Know-how der Näherinnen in Sachsen Bildrechte: Sara Linke GmbH

Linke setzt dabei auf hochwertiges und nachhaltiges Produzieren "Made in Germany". Sie kann das aber, vor allem beim überlebenswichtigen Thema Lohnproduktion, nicht hundertprozentig durchhalten:

Sara Linke und Mitarbeiterinnen Bildrechte: Sara Linke GmbH Wenn Kunden und Labels kommen und Anklopfen und sagen: Ich möchte, dass das hier produziert ist, dann müssen sie auch das bezahlen. Und sie werden gar nicht glauben, wie viele Kunden dann eben sagen 'Können wir es dann nicht doch über die Grenze schubsen?' Sara Linke

Die Grenze nach Polen ist, nicht weit und dort gibt es einen Partnerproduzenten. Man muss Kompromisse machen: "Es ist einfach so. Und dann muss man aber auch klar sagen: Ich bediene ja eine Zielgruppe und es gilt also nicht, irgendetwas superabgefahrenes Tolles zu machen. Also zumindest nicht hier in dieser Textilproduktion. Sondern auch was, was ankommt und sich verkauft. 'Brot- und Butter-Produkte'."

Das Team von Sara Linke Bildrechte: Sara Linke GmbH

Unerwartete Zusammenarbeit

Martin Bechler, Sänger und Gitarrist der Band Fortuna Ehrenfeld Bildrechte: imago images / opokupix Umso schöner, wenn es denn auch mal für die Kirsche auf der Sahne reicht. Der Frontmann der Kölner Indie-Pop-Band "Fortuna Ehrenfeld" hat ein besonderes, traditionelles Bühnenoutfit: "Der Martin Bechler tritt ja immer im Schlafanzug auf. Und irgendwie haben wir den Kontakt gefunden, mein Freund hatte ihn angeschrieben bei Instagram. Und ich sage: 'Mensch, wir haben hier gerade so eine Produktionsfirma übernommen. Such' dir doch einen Schlafanzug aus! Wir haben hier schöne Retro-Schlafanzüge im Lager.' Und so ging das eigentlich los. Das Fortuna Ehrenfeld gesagt hat: 'Na wartet mal. Eigentlich bräuchten wir für die Bühne für uns Schlafies.'", so Linke



Und so wurde ein Schlafanzug in außergewöhnlicher Optik entwickelt, der dazu noch hundertprozentig Fair Trade ist. Seine offizielle Bühnenpremiere erlebt er beim für März geplanten Konzert der Band in der Kölner Philharmonie. Kaufen kann man ihn schon im Online-Shop.

Ungeduld