Eines meiner Lieblingsbücher ist die Schachnovelle von Stefan Zweig. An dieses Buch fühlte ich mich nun erinnert, als ich das preisgekrönte Hörspiel "Die Grünstein-Variante" hörte. Wolfgang Kohlhaase hat es 1976 nach Motiven von Ludwig Turek für den Rundfunk der DDR geschrieben. MDR KULTUR hat das Stück aus dem Archiv gefischt und zwar gleich in zwei Fassungen. Drei Männer sitzen 1939 zusammen in einer Zelle in Paris. Um sich in Bewegung zu halten, basteln sie sich Schachfiguren aus Brotresten. Auf dem Spielfeld laufen ihre Gedanken und Geschichten zusammen. Das Schachspiel als literarische Metapher funktioniert auch hier wunderbar. Dazu passt die konzentrierte Inszenierung. Und natürlich sind Kurt Böwe und Rolf Ludwig in den Hauptrollen unschlagbar.

