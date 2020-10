Mayer: "Eine Eiszeitpflanze, die also wieder lebt, die sich auch reproduzieren kann, die also durchaus auch in unserer Zeit leben kann, die aber eigentlich in unserer Natur heutzutage so nicht mehr zu finden ist. Das heißt, das ist ein Stück bereits verlorener Vergangenheit, die plötzlich wieder aktiv wird. Ja, das hat so was Hoffnungsvolles, wenn so eine alte Pflanze wieder aufblüht. Gleichzeitig steht sie aber für den auftauenden Permafrostboden und da werden in den nächsten Jahren noch viele Dinge nach oben kommen und wieder belebt werden, von denen wir noch nichts ahnen und das hat ja durchaus auch große Gefahren in sich."