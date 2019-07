Christian Grashof wurde am 5. August 1943 in Gablonz an der Neiße (heute Jablonec nad Nisou) geboren Bildrechte: dpa

Die Prinzipien des Theaterschauspielers Christian Grashof verhinderten eine große Filmkarriere in der DDR. "Mir war die DEFA zu staatstragend", sagte Grashof im Gespräch mit MDR KULTUR. Damit begründet der 75-jährige seine Skepsis gegenüber der Deutschen Film AG (DEFA), die in der DDR mehrere hundert Spielfilme produzierte.



Für Christian Grashof war eines klar: "Ich spiele in der DDR keinen Polizisten. Und das habe ich dann auch nicht gemacht." Dabei war er so konsequent, dass er sogar Rollen ablehnte, die er "im Nachhinein hätte machen sollen." Für Grashof habe jedoch nicht der Ruhm von Film und Fernsehen im Mittelpunkt gestanden. Das Theater sei für ihn die "Erfüllung" gewesen.



Christian Grashof gehörte seit 1970 zum festen Ensemble am Deutschen Theater in Berlin. Dort gab es auch ein Umfeld, das ähnlich wie er kritisch über die DDR dachte. Aufgrund seiner oppositionellen Haltung handelte er auch entsprechend..