Der Schauspieler und Synchronsprecher Claus Biederstaedt ist tot. Wie sein Sohn bestätigte, starb Biederstaedt bereits am Donnerstag in der Nähe von München, kurz vor seinem 92. Geburtstag.

Jahrzehnte war Schauspieler Claus Biederstaedt fester Bestandteil des deutschen Films und Fernsehens. Begonnen hatte seine Schauspielkarriere Ende der 1940er Jahre im Hamburger Schauspielhaus. 1951 bekam er für sein Leinwanddebüt "Die große Versuchung" den Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsdarsteller.



Von da an stand der Schauspieler bei zahlreichen Filmen und Serien vor der Kamera, unter anderem in "Charleys Tante" an der Seite von Heinz Rühmann. Im Film "Feuerwerk" war er gemeinsam mit der damals 16-jährigen Romy Schneider zu sehen. Über die Jahre wirkte Biederstaedt in 60 Spielfilmen mit, außerdem in mehr als 200 TV-Produktionen, darunter Serien wie "Derrick", "Die Schwarzwaldklinik" oder "Der Alte".