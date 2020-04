Der Schauspieler Dieter Laser ist tot. Das teilte seine Frau am Freitag der Deutschen Presseagentur mit. Er verstarb bereits am 29. Februar, wenige Tage nach seinem 78. Geburtstag.

Der am 17. Februar 1942 in Kiel geborene Laser spielte an der Seite von Hollywoodstars wie Burt Lancaster ("Väter und Söhne", 1986), Glenn Close ("Zauber der Venus", Regie: István Szabó, 1991) und John Malkovich ("Der Unhold", Regie: Wolfgang Petersen, 1996). Mit Petersen arbeitete er auch für den Kinofilm "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (1975) zusammen.