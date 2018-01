Geboren und aufgewachsen ist Groeger 1933 in Gröbzig bei Köthen. Mehr als 500 Inszenierungen produzierte Groeger als Regisseur seit 1968 für den Rundfunk der DDR, darunter Titel wie "Ingeborg Bachmann: Der gute Gott von Manhattan", Ernst Barlach: "Der blaue Boll", Albert Wendt: Mein dicker Mantel" oder "Strindberg: Traumspiel". Als Sprecher war Groeger zudem in MDR KULTUR-Hörspielen zu hören, etwa in Hermann Wäschkes Dorfgeschichten in anhaltischer Mundart und Jules Vernes "In 80 Tagen um die Welt".

Als Synchronsprecher des Quark aus der Serie "Star Trek" erlangte Peter Groeger Kultcharakter Bildrechte: IMAGO

Peter Groeger war zudem in DEFA-Produktionen, wie "Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse", und zahlreichen "Polizeiruf"-Folgen zu sehen. Seine schauspielerische Ausbildung hatte Groeger an der Staatlichen Schauspielschule Berlin begonnen, es folgten Engagements am Theater der Freundschaft in Berlin und an den Theatern in Gera und Brandenburg. Am Deutschen Theater arbeitete er als Regieassistent an der Seite Wolfgang Langhoffs, und auf dessen Empfehlung hin studierte er zwei Jahre an der Theaterhochschule Moskau GITIS.



Am Berliner Kriminal-Theater spielte Groeger in den letzten Jahren Hauptrollen in Krimi-Klassikern wie Peter Hacks Krimi-Komödie "Inspektor Campbells letzter Fall", Umberto Ecos Kloster-Thriller "Der Name der Rose" oder in "Arsen und Spitzenhäubchen". Mit diesem Stück stand er am 20. Dezember ein letztes Mal auf der Bühne.